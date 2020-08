Bruksizm. Czy wiesz jak go rozpoznać? Jak są sposoby leczenia bruksizmu?

Bruksizm to niezbyt przyjemna przypadłość, która dotyka bardzo wiele osób. Charakterystycznym objawem jest tzw. zgrzytanie zębami oraz budzenie się w środku nocy z bólem wywołanym zbyt mocnym ściskaniem zębów. Nie wolno lekceważyć bruksizmu, bo może spowodować jeszcze większe negatywne konsekwencje.

Bruksizm powoduje trudny do opanowania ból, który z czasem zmienia się nie do wytrzymania. Gdy zauważysz pierwsze możliwe objawy, niezwłocznie udaj się do lekarza, który odpowiednio wdroży leczenie. Najczęstszym czynnikiem odpowiedzialnym za wywołanie bruksizmu jest ciągły stres. Sprawdź, na co szczególnie zwrócić uwagę.

Bruksizm – co to właściwie jest?

Bruksizm to inaczej tarcie zębami żuchwy o zęby szczęki. Innymi słowy, to zaburzenie występujące podczas snu albo tuż przed zaśnięciem/wybudzeniem. Owa przypadłość najczęściej dotyczy osób w wieku od 25 do 45 lat, ale często może pojawić się także u mniejszych dzieci. Bruksizm pojawia się na tle nerwowym, dlatego z roku na rok liczba nowych przypadków wzrasta. Wszystko jest spowodowane stresującym trybem życia.

Bruksizm – jakie są najczęstsze przyczyny?

Przyczyny bruksizmu nie są do końca poznane i sprawdzone, ale zazwyczaj naukowcy twierdzą, że głównym winowajcą jest stres zarówno w pracy, jak i w codziennym życiu. Często również wady zgryzu i wady jamy ustnej mogą doprowadzić do bruksizmu oraz starcia szkliwa. Silne napięcie, nerwica, zmiany układu nerwowego, częste żucie gumy, źle dopasowane plomby czy wypełnienia także odpowiadają za ściskanie szczęki oraz pocieranie zębów. Niedobór magnezu z kolei prowadzi do nawykowego zgrzytania.

Bruksizm – jakie są objawy?

Jednym z pierwszych objawów bruksizmu są zbyt częste bóle głowy, słyszenie szumu w uszach oraz nadwrażliwość zębów. Wówczas dochodzi do ścierania ich powierzchni, a nawet pękania szkliwa. Przy bruksizmie szczęka staje się bardziej kwadratowa i znacznie masywniejsza, niż przed chorobą. Dochodzi również do zmian w obrębie szczęki i żuchwy – nawracające stany zapalne zębów i dziąseł, które mogą doprowadzić nawet do rozwoju ogólnego zakażenia organizmu. Bruksizm ogranicza także ruchomość w okolicach stawów skroniowo-żuchwowych, przez co utrudnione zostaje przyjmowanie pokarmów. Pamiętaj, że nieleczona choroba prowadzi do naprawdę groźnych powikłań, które rzutują także na kręgosłup.

Bruksizm – jak wygląda leczenie?

Najlepiej skonsultuj się ze stomatologiem, który zaradzi i wdroży leczenie bruksizmu. W niektórych przypadkach pomocna będzie wizyta u dietetyka, laryngologa czy psychologa – wszystko zależy od głównej przyczyny pojawienia się bruksizmu.

Popularne metody leczenia bruksizmu:

wyrównanie zgryzu – może zostać skorygowany za pomocą nowych wypełnień albo aparatu ortodontycznego;

– może zostać skorygowany za pomocą nowych wypełnień albo aparatu ortodontycznego; leki uspokajające – przynoszą ulgę przy dużym stresie, ale lepiej korzystać z ziołowych naparów ułatwiających zasypianie, a także ze spacerów;

– przynoszą ulgę przy dużym stresie, ale lepiej korzystać z ziołowych naparów ułatwiających zasypianie, a także ze spacerów; szyna relaksacyjna – specjalna nakładka na górne zęby, ochrania przed tarciem i zapobiega konsekwencjom bruksizmu;

– specjalna nakładka na górne zęby, ochrania przed tarciem i zapobiega konsekwencjom bruksizmu; botoks – wstrzykiwany w żwacze, aby częściowo je osłabić.