mydło do brwi

Brwi na mydło. Czy wiesz na czym polega ten niezwykły hit urodowy?

Możesz się zdziwić, ale brwi na mydło to niewątpliwie modny sposób na stylizację łuków brwiowych. Zyskał on na popularności dzięki influencerkom oraz blogerkom, które wielokrotnie promowały podobny sposób na ujarzmienie włosków. Dzięki brwiom na mydło zyskasz naturalny, przy tym schludny wygląd oprawy oczu. Czy wiesz jak to zrobić?

Brwi na mydło pozwalają osiągnąć naturalny i subtelny efekt. (Getty Images)