Mydło do brwi. Jak je stosować dla pięknego efektu? Poznaj prostą instrukcję do wykonania w domu

Ze względu na coraz większą popularność wielu trików makijażowych, pytanie o to, jak stosować mydło do brwi wydaje się uzasadnione. W końcu nie musisz korzystać z żelu do brwi, a przy okazji utrwala makijaż na znacznie dłużej przy naturalnym efekcie. Zapomnij o zbyt mocno wyrysowanych łukach brwiowych i postaw na mydło do brwi, które pięknie podkreśli twoje naturalne piękno.

Delikatnie wyczesane i naturalne brwi są obecnie hitem. Coraz większą popularnością cieszy się w związku z tym technika stosowania mydła do brwi. Nie tylko poskromisz nawet najbardziej niesforne włoski, ale także utrwalisz makijaż. Na jakie efekty można liczyć przy mydlanych brwiach? Przekonaj się sama.

Mydło do brwi – prosta instrukcja krok po kroku

Na szczęście używanie mydła do brwi nie wymaga zbyt wiele poświęcenia, ponieważ to stosunkowo prosty trik do wykorzystania. Chcąc wypełnić brwi mydłem, stosuj się do poniższej instrukcji:

1. Przygotuj 2 czyste spiralki do brwi, glicerynowe mydło i wodę w butelce z atomizerem.

2. Wyczesz brwi spiralką, aby pozbyć się pozostałości naskórka czy kosmetyków.

3. Następnie obficie zwilż mydło wodą i odczekaj chwilę. Chodzi o stworzenie pasty, a nie piany!

4. Potrzyj jedną spiralką o mydło w takim sposób, aby powstała gęsta pasta – nadmiar zbierz ze spiralki.

5. Przeczesz brwi do góry, a kiedy poczujesz zbyt mało mydła, dobierz go z pasty.

6. Czystą spiralką wyczesz nadmiar mydła z brwi – pięknie rozdzielisz włoski i zyskasz efekt gęstszych brwi.

7. Wygładź brwi ponad łukiem.

Jak widzisz, stosowanie mydła do brwi wcale nie jest trudne i skomplikowane.

Zobacz także: Body mind z Agnieszką Aftyką. Poznaj najlepsze techniki relaksujące

Mydło do brwi – efekty stylizacji

Mydło do brwi zyskuje coraz więcej zwolenniczek, ponieważ doskonale utrwala włoski, czego z pomocą żelu do brwi nie zawsze jesteśmy w stanie osiągnąć. Dzięki mydłu brwi wyglądają na pełniejsze i naturalniejsze. Makijaż brwi nie wymaga już nadmiaru kosmetyków w postaci pomady, ponieważ wystarczy podkreślenie łuków za pomocą lekkiej kredki lub cienia. Mydło do brwi skutecznie uwidoczni efekt idealnej oprawy oczu.

Mydło do brwi – jakie wybrać?

Obecnie na rynku znajdziesz wiele mydeł przeznaczonych wyłącznie do stylizacji brwi. Jednak ich cena może czasami zaskakiwać, dlatego coraz więcej miłośniczek stylizacji brwi decyduje się na użycie mydła glicerynowego. Ma mało dodatków, krótki skład, a przy tym jest ogólnie dostępne oraz tanie. Wybieraj mydło przezroczyste i bezzapachowe – unikniesz niepotrzebnego podrażnienia. Przy stosowaniu mydła do brwi, koniecznie obserwuj skórę, ponieważ może się znacznie przesuszyć. Wówczas odstaw na jakiś czas tego typu utrwalanie dla regeneracji skóry i brwi.