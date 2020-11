Była doradczyni Kaczyńskiego: "To jakiś absurd"

Nelli Rokita zabiera głos w sprawie aborcji

- Nikt nie powinien wtrącać się w życie kobiet, a decyzję o urodzeniu należy pozostawić kobiecie – mówi w rozmowie z Super Expressem. - Jestem zwolenniczką tego, co w tej sprawie uważała śp. Lech Kaczyński, który był za utrzymaniem kompromisu aborcyjnego. Apeluję o nienaruszanie tego kompromisu. Jestem zszokowana decyzją TK w sprawie aborcji. To jakiś absurd, a w dodatku coś takiego robić w czasie pandemii koronawirusa?! Apeluję, żeby politycy zrobili w całej sprawie okrągły stół i wypracowali kompromis. No bo jak można bez zgody kobiety, jeśli ma ona problem psychiczny i fizyczny, jak można jej kazać rodzić chore dziecko?! Ona musi mieć prawo do podjęcia decyzji, czy chce urodzić takie dziecko – dodaje Nelli Rokita.