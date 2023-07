Była żoną świadka koronnego. Mówi, jak wygląda życie z taką osobą

Powiedział, że zajmował się korupcją wysoko postawionych osób, np. lekarzy. W tamtym czasie kojarzyło mi się to z zapłaceniem 100 zł, żeby wcześniej dostać się na wizytę. On natomiast swoje zajęcie przedstawiał mi jako zabawę, grę z prawem. Dopiero jakiś czas po rozwodzie dotarło do mnie, że "leczył" przestępców z różnych gangów, a dzięki zaświadczeniom o "chorobie" nie trafiali do więzienia. Mogli nadal rabować, handlować narkotykami czy nawet zabijać.