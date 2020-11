Cała Ameryka czeka na wyniki. Doradczyni Trumpa odprawiła rytuał za reelekcję

Wybory w USA. Paula White – rytuał

W godzinach porannych polskiego czasu kaznodziejka prowadziła oryginalne nabożeństwo, starając się go wesprzeć. "Słyszę dźwięk zwycięstwa! Słyszę dźwięk zwycięstwa! Słyszę dźwięk zwycięstwa!" – powtarzała jak mantrę, wymachując ręką. "Pan powiedział: Załatwione! Pan powiedział: Załatwione!" – dorzucała prawie już śpiewając. Wspomniała też o wsparciu aniołów. "One właśnie przybywają! One właśnie przybywają!" – niemal krzyczała do wiwatującego, podnieconego jej wizją tłumu.