Chciała dziecka, a teraz żałuje. Inaczej wyobrażała sobie macierzyństwo

Często presja otoczenia sprawia, że kobiety, które nie są przekonane do macierzyństwa decydują się na ciążę. Obniżony nastrój i apatia po porodzie sprawiają, że kobiety mogą żałować swojej decyzji.

Następnie forumowiczka poleciła kobiecie, żeby kochała dziecko na ile może. – Ja w chwilach kryzysu płakałam, przytulałam swojego syna i przepraszałam go za to, co czuję. To, co czułam wtedy było złe. Bo czułam, że go nie chcę, że chcę swoje nudne, przewidywalne życie sprzed ciąży – wyznała.