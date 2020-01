Chloë Sevigny jest w ciąży. 45-letnia aktorka zostanie po raz pierwszy mamą

Baby boom trwa w najlepsze. Amerykańska aktorka potwierdziła, że spodziewa się swojego pierwszego dziecka.

Nominowana do Oscara Chloë Sevigny została sfotografowana na spacerze z partnerem. Od dawna spekulowano, że jest w ciąży – teraz potwierdziła to sama zainteresowana. Według portalu TMZ, 45-latka urodzi dziecko na przełomie maja i czerwca.

Chloë Sevigny – ciąża

Chloë Sevigny i jej ukochany, dyrektor nowojorskiej Karma Art.Gallery, Sinisa Mackovic zostaną rodzicami po raz pierwszy. Dziś zagraniczne media przypominają 45-letniej aktorce, co mówiła na temat macierzyństwa w 2016 r. Stwierdziła wówczas, że to brak dziecka sprawia, iż wyglądała tak dobrze. – Naprawdę uważam, że macierzyństwo postarza kobiety, zwłaszcza gdy rodzą po 30-tce, a nie w wieku 20 lat. To jedno. Druga sprawa to geny – stwierdziła.