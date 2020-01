Chłopak Ani ogląda filmy dla dorosłych. "Przez cały rok mnie okłamywał"

Ania jest ze swoim partnerem ponad rok. Na początku związku ustaliła z chłopakiem, żeby nie oglądał filmów dla dorosłych. "Jeśli nie będzie patrzył na inne kobiety pod kątem seksualnym, to nam się uda" – myślała.

Następnie Ania zwróciła się z prośbą do internautów, aby jej poradzili, co ma zrobić w tej sytuacji. "Nie chcę słyszeć, że jestem niedojrzała. Jednak te filmy dla dorosłych są dla mnie nie do przeskoczenia. Przez ten rok wydarzyło się wiele wspaniałych chwil, a teraz jestem zła, jak o nich myślę. Nie umiem spojrzeć na niego. Jak wspominam jakąś zabawną rzecz, to potem mam w głowie, że kilka dni później oglądał inne kobiety. Nie wiem, jak sobie wytłumaczyć to wszystko..." – dodaje.