Chorwaci przyjęli euro. Mówią, czego obawiają się najbardziej

Chorwacja dobrze przygotowała się do przyjęcia euro. Mimo tego nie uniknęła zamieszania związanego ze zmianą waluty. - Mimo państwowych programów wiele osób nadal nie wie do końca, dlaczego dochodzi do zmiany i do kiedy mogą płacić w kunach. Obserwowałam to zwłaszcza w ostatnich dniach roku, gdy niektórzy wręcz panicznie próbowali pozbyć się zalegających gdzieś w skarbonkach drobniaków - mówi Klaudia. - Do połowy stycznia można jeszcze płacić w kunach. Chorwaci stoją więc z kalkulatorem i przeliczają wydawaną wciąż w starej walucie resztę w sklepach lub restauracjach - dodaje Aleksandra. Walutę w bankach można wymieniać do końca roku.