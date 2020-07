Cool Girl Bob. Jaka fryzura kryje się za tą intrygującą nazwą? Sprawdź, jak poddać ją układaniu

Cool Girl Bob – jak wygląda fryzura?

Cool Girl Bob – jak go osiągnąć?

Fryzura Cool Gil Bob będzie najlepiej wyglądać na włosach, które mają naturalną tendencję do kręcenia. Wówczas codzienna stylizacja nie będzie wymagać zbyt dużego wysiłku. Wystarczy, że spryskasz pasma solą morską i wysusz je suszarką z dyfuzorem. Co w przypadku prostych włosów? Na szczęście Cool Girl Bob można przygotować i ze sztywnych pasm. Po prostu wetrzyj w nie piankę odpowiednią do stylizacji, a następnie zakręć pojedyncze pasma na prostownicy. Cool Girl Bob z natury powinien być roztrzepany, ale wymaga to efektownej kontroli na głowie. Staraj się wybierać różne kosmetyki do stylizacji, które pozwolą na osiągnięcie przeróżnych efektów. Obudź wyobraźnię i poszukaj dla siebie najlepszej wersji tej modnej fryzury.