Coraz więcej ofiar nowego trendu randkowego. Oto czym jest Only Plans

Only Plans. Na czym polega nowy trend?

Czym jest Only Plans? Jego nazwa może kojarzyć się z portalem Only Fans, gdzie do treści danego twórcy - zdjęć i filmów oraz transmisji na żywo - mają dostęp tylko osoby opłacające subskrypcję. Nie jest to jednak zjawisko bezpośrednio związane z popularną stroną, a wielokrotne planowanie randek, które ostatecznie nigdy nie dochodzą do skutku, ponieważ są odwoływane w ostatnim momencie. Według badania "Plenty of fish", aż 52 proc. padło ofiarą tego nieprzyjemnego trendu.