Dekoloryzacja włosów w domu. Jak usunąć pozostałości po nieciekawym farbowaniu?

Dekoloryzacja włosów w domu - o co chodzi?

Najprościej ujmując dekoloryzacja włosów polega na ściągnięciu koloru, który powstał po zafarbowaniu. Korzystając z pomocy odpowiednich kosmetyków jesteś w stanie usunąć pigment, który znajdował się w użytej farbie . Dekoloryzację włosów najczęściej przeprowadza się w przypadku ciemniejszych odcieni (brązów, rudości, czerni). Z kolei do zdjęcia koloru najbardziej popularnym i potrzebnym produktem jest dekoloryzator – w przeciwieństwie do ulteniacza jest łagodniejszy, choć czasami trzeba powtórzyć zabieg. Jak widzisz, chcąc przeprowadzić dekoloryzację włosów w domu, nie musisz mieć przy sobie zbyt wielu produktów fryzjerskich.

Dekoloryzacja włosów w domu – jak przeprowadzić zabieg?

Pamiętaj, że rezultat po dekoloryzacji włosów w domu zależy od kilku rzeczy. Przede wszystkim od użytej wcześniej farby, bo jeżeli zawierała w sobie mocny barwiący pigment, to ściąganie koloru może okazać się żmudne i pracochłonne. W wielu sklepach z profesjonalnymi produktami fryzjerskimi znajdziesz potrzebny dekoloryzator, ale przygotowania do dekoloryzacji w domu powinnaś zacząć dzień wcześniej poprzez umycie pasm delikatnym szamponem .

1. Najpierw zgodnie z instrukcją dodaną do opakowania rozrób dekoloryzator. Najlepiej przy użyciu klasycznego pędzla do nakładania farby.

2. Mając na rękach jednorazowe rękawiczki, możesz przystąpić do nakładania mieszanki na głowę. Zaczynaj od końcówek, kierując się do czubka głowy, ale nie nakładaj jej na odrosty.

3. Trzymaj dekoloryzator na głowie dokładnie tyle, ile zaleca producent.

4. Następnie spłucz i dokładnie umyj głowę szamponem.

5. Jeżeli efekt nie okaże się zadowalający, możesz odczekać kilka dni i ponownie przeprowadzić dekoloryzację włosów.