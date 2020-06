Kąpiel rozjaśniająca włosy. Jakie efekty przyniesie i kiedy warto ją zastosować?

Kąpiel rozjaśniająca włosy – na czym polega?

Nazwa zabiegu może być nieco myląca, ponieważ do kąpieli rozjaśniającej włosy potrzebujesz rozjaśniacza, szamponu, odżywki oraz utleniacza. Wszystkie te kosmetyki łącząc ze sobą w odpowiednich proporcjach, doprowadzisz do lekkiego rozjaśnienia o 1 lub 2 tony. W zależności od koloru włosów, efektem takiej kąpieli mogą być także refleksy i wyrównanie odcienia. Jest to zdecydowanie świetne rozwiązanie dla osób, które nie przepadają za zbyt mocnymi zabiegami. Pamiętaj, że kąpiel rozjaśniająca włosyzależy od proporcji.