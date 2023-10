Dokręć tę śrubę w oknie. W mieszkaniu od razu zrobi się cieplej

Jeśli po dociśnięciu skrzydła okna w stronę ramy odczujesz, że istnieje wolna przestrzeń, a elementy mogłyby być lepiej dopasowane, to znaczy, że okno jest ustawione w trybie letnim. Możesz to sprawdzić również przy otwartych oknach. Jeśli oznaczenie na śrubie dociskowej znajduje się w najbardziej oddalonym położeniu od uszczelki, to również jest to sygnał, że należy zmienić tryb na zimowy.