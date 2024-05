Gdy brat włożył słomkę do telefonu, śmiałam się. Teraz sama tak robię

Telefon przestał działać poprawnie? Kiedy słuchasz muzyki, coś trzeszczy i dźwięk jest jakby przytłumiony? Słabo słyszysz rozmówcę podczas połączenia? A może to właśnie ciebie źle słychać? Jeśli borykasz się z tym dość częstym kłopotem, po prostu włóż do środka słomkę. Poznaj dość nietypową, ale bardzo skuteczną metodę. Mało kto wie, że jest to trik na łatwe czyszczenie telefonu.

Ten patent na pierwszy rzut oka może wydawać się dziwny, ale tak naprawdę eliminuje poważny kłopot. W łatwy i szybki sposób zaoszczędzisz pieniądze, które w przeciwnym razie wylądowałyby w kieszeni serwisanta. Jeśli przetestujesz nasz trik, fachowa naprawa stanie się zbędna. Telefon znów zacznie działać jak trzeba.

W jaki sposób można włożyć słomkę do telefonu i po co to robić? Choć pomysł brzmi jak absurd, tak naprawdę jest skutecznym sposobem na wyczyszczenie telefonu. Szybko pozbędziesz się kurzu i wszelkich paprochów z zakamarków urządzenia, dzięki czemu korzystanie z niego stanie się bezproblemowe.

Włóż słomkę do telefonu — oszczędzisz nerwy i pieniądze

Zabrudzenia gromadzą się zwykle właśnie tam, gdzie najtrudniej jest dotrzeć. Nawet jeśli systematycznie przecierasz swój telefon z kurzu oraz dezynfekujesz go, by usunąć bakterie, brud kryje się głębiej. Wchodzi w każdy możliwy zakamarek — nie tylko między przyciski, ale też do głośnika oraz w wejście do ładowarki. Jak go stamtąd usunąć? Jeśli wpadło ci do głowy, aby użyć wykałaczki, nawet o tym nie myśl. Tylko wciśniesz zabrudzenia jeszcze głębiej. W takiej sytuacji zadziała... słomka w telefonie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Czyszczenie telefonu domowym sposobem

Należy pamiętać, że głośnik i wejście do ładowarki to bardzo delikatne części. Nieumiejętne manewrowanie czyścikiem może doprowadzić do ich awarii. Aby nie ryzykować, niektórzy polecają użycie sprzężonego powietrza. To również świetne rozwiązanie, jednak po co wydawać pieniądze? Lepiej użyć słomki, którą najpewniej trzymasz w kuchennej szafce, a która przyniesie taki sam (jeśli nie lepszy) efekt.

Przygotuj słomkę, plastikową butelkę (a w zasadzie jej odciętą górną część wraz z nakrętką), rozgrzane dłuto lub lutownicę i klej na gorąco. Lutownicą lub dłutem zrób otwór w nakrętce (na tyle duży, aby zmieściła się w nim słomka). Teraz umieść słomkę w zakrętce i przytwierdź ją klejem na gorąco. Poczekaj, aż wyschnie, po czym zainstaluj rurę odkurzacza w kielichu butelki.

Jak wyczyścić telefon domowym sposobem? Przyłóż słomkę do wszystkich trudno dostępnych miejsc (głośnik, mikrofon itp.) i uruchom odkurzacz. Taki własnoręcznie skonstruowany sprzęt wyczyści wszystkie zakamarki. W przypadku wejścia do ładowarki możesz nawet lekko ścisnąć słomkę i włożyć ją do środka. Śmiało możesz wykorzystać ten patent również do odkurzenia dekodera, laptopa czy wszelkich innych sprzętów, w których zamontowano wejścia HDMI, USB czy wszelkie inne przyłącza.