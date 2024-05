Wlej do wody i wrzuć kratkę wentylacyjną. Nawet przyklejony kurz sam odchodzi

Kratka wentylacyjna to siedlisko kurzu i bakterii. Wymaga regularnego czyszczenia. Chcesz pozbyć się z niej zanieczyszczeń? Wrzuć ją do wody z dodatkiem produktu, który najprawdopodobniej masz już w domu. Kratka będzie jak nowa.

W każdym domu znajduje się co najmniej jedna kratka wentylacyjna. To ważna część wyposażenia domu. Zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza, a także obniża poziom wilgoci w mieszkaniu. Zwykle montuje się ją w kuchni i łazience.

Na kratce osadzają się bakterie, kurz, brud i tłuszcz. Wymaga regularnego czyszczenia. Jak wyczyścić kratkę wentylacyjną? Nie musisz jej szorować. Wystarczy, że wrzucisz ją do ciepłej wody z dodatkiem proszku, który prawdopodobnie masz już w swojej kuchennej szafce.

Jak wyczyścić kratkę wentylacyjną?

Sprzątanie łazienki to nie lada wyzwanie. W pomieszczeniu unosi się mnóstwo kurzu i bakterii. Ze względu na wysoki poziom wilgoci zanieczyszczenia osadzają się na armaturze, ceramice, kaflach i... kratce wentylacyjnej. To jedna z tych rzeczy, którą pomija się podczas codziennego ogarniania przestrzeni. Dopiero po jakimś czasie orientujemy się, że kratka pokryta jest grubą warstwą kurzu.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak wyczyścić kratkę wentylacyjną bez zdejmowania? Wystarczy przetrzeć ją szczotką czy miękką szczotką z mikrofibry. Problem zaczyna się wtedy, kiedy na kratce osadza się tłuszcz lub gdy brud nie był czyszczony przez długi czas i po prostu przykleił się do plastiku. W takim wypadku trzeba sięgnąć po mocniejsze środki. Potrzebujesz dwóch rzeczy — starej szczoteczki do zębów i sody oczyszczonej. Zwilż szczoteczkę wodą i zanurz ją w sodzie. Przecieraj kratki wentylacyjne, a na końcu wytrzyj czystą i wilgotną ściereczką.

Zdejmij kratkę i wrzuć ją do wody. Będzie jak nowa

Szczoteczka do zębów usunie zabrudzenia z zewnętrznej części kratki, a przecież kurz zbiera się także w środku wentylacji. Jeśli chcesz się go pozbyć, zdejmij kratkę z otworu wentylacyjnego. To bardzo proste. Podważ ją śrubokrętem, a kratka sama "wyskoczy".

Co zrobić z brudną kratką? Nie musisz jej szorować. Wrzuć ją do ciepłej wody z dodatkiem dwóch łyżek sody oczyszczonej i płynu do mycia naczyń. Pozostaw ją tak na kwadrans, a po tym czasie wytrzyj ją do sucha czystą ściereczką. Soda oczyszczona pozbędzie się bakterii, a także optycznie wybieli kratkę.

