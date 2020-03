Dominika Kulczyk o swoich inwestycjach. Powiedziała, czym kierowała się przy zakupie willi

Dominika Kulczyk jest najbogatszą Polką. Bizneswoman bardzo ciężko pracuje na pomnożenie swojego majątku, ale nie boi się angażować w projekty, które nie zawsze przynoszą zysk. Niedawno Dominika Kulczyk pochwaliła się zakupem willi za 300 milionów złotych. Powiedziała, czym się kierowała przy tej decyzji.

Inwestorka tłumaczy, że nie była to zachcianka, a przemyślana decyzja. "Jestem inwestorem. Wiele rzeczy, które robię, to są – mam nadzieję – rzeczy, które są rozsądnym wyborem inwestorskim" – tłumaczyła w rozmowie z "Jastrząb post".

Niedawno zaangażowała się również w produkcję filmu Jana Komasy pod tytułem "Sala samobójców. Hejter". Inwestorka tłumaczy, że chce mieć swój udział w tworzeniu i rozwijaniu kultury w Polsce. "To, że jest się częścią tak pięknej przygody i czegoś, co świat podbija i coś, jeśli chodzi o polski film, staje się ważnym elementem świata kultury, świata społecznego, ale też świata biznesu. Jestem w tym. Jestem dlatego też, że w to po prostu wierzę" – mówiła.