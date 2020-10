Dorota Szelągowska żegna syna. Nastolatek wyprowadza się z domu

Dorota Szelągowska dumna z syna

"Antek idzie swoją drogą od wielu lat. Nie pomagam mu wbrew temu, co niektórzy myślą. Zresztą czasami ma nawet do mnie o to pretensje. Ale jestem z niego cholernie dumna. Ja wiem, że dzieci nie wychowuje się dla siebie, tylko dla świata. Dla mnie jest najważniejsze to, żeby był szczęśliwy i żeby się spełniał. W jakimkolwiek zawodzie będzie się spełniał, będę szczęśliwa" - powiedziała Szelągowska w rozmowie z jastrzabpost.pl