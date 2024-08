Zwróciła się do Igi Świątek. "Tęsknię za tobą"

Iga Świątek to jedna z najlepszych tenisistek na świecie. Nic więc dziwnego, że znają ją także międzynarodowe gwiazdy popkultury. Na oficjalnym profilu na TikToku WTA pojawiło się nagranie, które było dla Polki ogromną niespodzianką . Nie ukrywała wzruszenia.

Iga Świątek nie zwalnia tempa. Nie tylko zdobyła brązowy medal na igrzyskach olimpijskich, ale także została pierwszą tenisistką, która zakwalifikowała się do odbywającego się w listopadzie w Arabii Saudyjskiej turnieju WTA Finals.

W październiku 2022 r. Courtney Cox publikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym zdradziła, że "nie poszła jej" gra w tenisa. Skomentowała go Iga Świątek, która zaznaczyła, że gdyby grały w jednej drużynie, na pewno udałoby im się wygrać. Niedawno okazało się, że panie rzeczywiście spotkały się razem na korcie.

