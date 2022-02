Dowbor i Szelągowska poprowadzą razem program? Jest komentarz

- Lubię wiedzieć, co się dzieje. Ja w ogóle sama urządzam swój dom, bez architekta. To jest moja pasja. Lubię mieć różne nowe rzeczy, dlatego oglądam też te programy. Cenię i szanuję Dorotę, nie uważam, żeby to była konkurencja. Bardzo fajnie, że coraz więcej takich programów powstaje, bo dzięki temu coraz więcej osób ma nowe domy. Jestem absolutnie przekonana, że dla dobra tych, którzy takich nowych domów potrzebują, takie nowe programy powinny powstawać w każdej telewizji, ja jestem za - wyznała pani Katarzyna.