Dr hab. Elżbieta Senkus-Konefka: Dziś rak to nie wyrok

To jest pacjentka, która jest leczona od 20 lat, a o chorobie dowiedziała się, będąc w ciąży. W tej chwili dziecko już dawno ją przerosło, a ona z dziewczyny stała się panią w średnim wieku i wciąż przychodzi do nas co trzy tygodnie na podanie leku. Co ważne, w tej chwili leczenie nie musi zaburzać normalnego funkcjonowania. Szereg pacjentek w czasie chemioterapii może normalnie pracować, ponieważ u wielu z nich lek daje jedynie niewielkie skutki ubocznych. Niektóre czują się na tyle dobrze, że pytają, czy mogą uprawiać np. intensywną gimnastykę przez dwie godziny dziennie. W większości nie ma co do tego przeciwwskazań, ponieważ poprawia to ich jakość życia, a prawdopodobnie i rokowania.