Dramat 21-letniej turystki. Została zgwałcona w Grecji

Młoda kobieta z Wielkiej Brytanii pojechała do Grecji na wakacje. 21-latka wraz ze swoją koleżanką z Portugalii znalazły się na imprezie w klubie nocnym. To właśnie w tym miejscu poznała swojego przyszłego oprawcę. Mężczyzna zaprosił Brytyjkę do swojego mieszkania, gdzie zgodziła się pójść dobrowolnie. Nie sądziła, że na miejscu dojdzie do tragedii.