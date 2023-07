Dzieli się tym z mężem. Ludzie twierdzą, że to "obrzydliwe"

Dzieli się tą rzeczą z mężem

Sarah-Jane Calleja wyznała w prowadzonym przez siebie podcaście "I Just Can't with SJ & Rach", że od czasu do czasu używa szczoteczki do zębów swojego męża. Wszystko zaczęło się od tego, że to on "pożyczał" sobie jej szczoteczkę. Choć nie robiła tego w poprzednich związkach, uważając to za niehigieniczne, dziś nie widzi w tym nic złego.