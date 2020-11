Gdzie i jak przechowywać zapachy? Porady i triki dla wielbicielek perfum

Jak psują się perfumy?

Przede wszystkim perfumom szkodzi nadmiar światła, który wpływa na utlenianie się naturalnych i chemicznych składników w nich zawartych. Perfumy nie lubią także wilgoci, bo korzystne składniki ulatują z nich nawet najdrobniejszą szczeliną. Zarówno łazienka o zmiennej temperaturze i poziomie wilgoci, jak i nasłoneczniona szafka lub toaletka w sypialni są złym miejscem. W pokoju, w nasłonecznionym miejscu, perfumy też mogą szybciej wietrzeć i zmieniać kolor, co także przyspiesza proces fermentacji naturalnych składników, a to negatywnie wpływa na zapach.

Korek od perfum – nie tylko ozdoba buteleczki

Jedną z ważnych wskazówek w przechowywaniu wody toaletowej i perfumowanej, tak aby posłużyła nam dłużej, jest... pilnowanie korka. Korki od perfum czasami gubimy. Bywa też, że w pośpiechu psikając się perfumami przed wyjściem z domu, pozostawiamy buteleczkę na długo bez zamknięcia. To ogromny błąd. W ten sposób przyczyniamy się do ich szybszego zużycia. Najtrudniej przechowuje się perfumy w tradycyjnych butelkach z korkiem, bez atomizera. Jednak ten rodzaj butelki to domena koneserów i kolekcjonerów prawdziwych "białych kruków" w kategorii perfum.

Gdzie trzymać perfumy?

Najlepsze dla perfum miejsce jest suche, cieniste i o stałej, niezbyt wysokiej temperaturze. Idealnie sprawdzi się szafka w pokoju. Niektórzy polecają trzymać je w oryginalnych kartonikach, co jeszcze lepiej odizoluje czynniki zewnętrzne. To jednak nie jest konieczne, chyba że masz w swojej kolekcji zapachów tyle buteleczek, że zużywasz je powoli. Kwestia przechowywania perfum przez panie, które mają swój ulubiony, stały, jeden zapach nie jest tak skomplikowana. Ich regularne stosowanie w okresie 24 do 36 miesięcy, czyli w fabrycznym okresie trwałości, wystarczy, aby zapach do końca cieszył nas swoją urodą. Perfumy nie lubią zmiennych warunków, dlatego warto zapewnić im optymalne środowisko.