Groźne i przykre incydenty w komunikacji miejskiej. "Nagle zaczął się wiercić"

Niebezpieczną sytuację przeżyła Zofia, studentka z Gdańska. Jak mówi - wszystko zaczęło się jeszcze na stacji kolejowej, gdy kupowała bilet w automacie. - Nagle od tyłu podszedł do mnie mężczyzna. W pierwszej chwili myślałam, że się po prostu potknął, ale on zaczął sapać mi do ucha i poczułam rytmiczne ruchy na plecach. Szybko go odepchnęłam, zabrałam bilet i wbiegłam do kolejki – relacjonuje.