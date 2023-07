Horoskop dzienny – 14 lipca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Bliźnięta – horoskop dzienny, piątek 14.07.2023

Piątek jest ulubionym dniem tygodnia Bliźniąt, dla których praca znajduje się bardzo daleko na liście priorytetów. Zdecydowanie wolą czas wolny, który mogą przeznaczyć na własne przyjemności. Jeśli szykują się do urlopu, ten piątek może Bliźnięta niemiło zaskoczyć – muszą najpierw dokończyć to, co zaczęły. Pozostałe osoby urodzone w tym znaku mogą już cieszyć się weekendem.