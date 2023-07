Horoskop dzienny – 17 lipca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Rak – horoskop dzienny, poniedziałek 17.07.2023

W pracy Raka może dzisiaj być niespokojnie. Jak to w poniedziałek – pojawią się nowe, ambitne plany i targety na nadchodzący tydzień. Niestety, nie wszystkie okażą się realne, co może zepsuć humor Raka. Zacznie się martwić, jak sobie z tym wszystkim poradzi… Na szczęście ma wokół siebie bliskich, którzy zdołają jakoś go pocieszyć – przecież na pracy świat się nie kończy!