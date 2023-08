Horoskop dzienny – 19 sierpnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Skorpion – horoskop dzienny, sobota 19.08.2023

W życiu Skorpiona sobota może nie być takim spokojnym dniem, do jakich zdążył przywyknąć. Pojawi się jakiś problem – najpewniej związany z finansami lub wydatkami, które wymknęły się spod kontroli. Trzeba go będzie szybko rozwiązać, co pociągnie za sobą konieczność długich, męczących rozmów i wyjaśnień. Na szczęście uda się uniknąć katastrofy, ale nie bez osobistego poświęcenia.