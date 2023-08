Horoskop dzienny – 20 sierpnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Strzelec – horoskop dzienny, niedziela 20.08.2023

W niedzielę Strzelce będą mieć więcej czasu dla siebie, więc z chęcią oddadzą się swojej pasji. Możliwe, że w ten sposób odkryją nowy pomysł na życie, zwłaszcza jeśli myślały o zmianie ścieżki kariery. Wieczorem gwiazdy widzą dla niego zajęcie w jakiś sposób związane z tańcem. Co to będzie? O tym Strzelce muszą przekonać się same, jednak na pewno mają już jakiś ciekawy pomysł…