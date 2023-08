Horoskop dzienny – 22 sierpnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Panna – horoskop dzienny, wtorek 22.08.2023

Panna może dzisiaj spodziewać się dobrych wiadomości. Ktoś też się za nią stęskni, więc postanowi określić swoje uczucia o wiele jaśniej i bardziej zdecydowanie niż do tej pory. Warto go uważnie wysłuchać przed podjęciem ostatecznej decyzji. Czasem łatwo przegapić w swoim otoczeniu kogoś miłego czy sensownego, czekając na księcia z bajki. A życie to nie bajka, o czym Panny dobrze wiedzą.