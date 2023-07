Horoskop dzienny – 23 lipca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Strzelec – horoskop dzienny, niedziela 23.07.2023

Niedziela u Strzelca przebiegnie spokojnie, zresztą sam o to zadbał. Ma już określone plany, jednak czy wypalą… Wszystko zależy od gwiazd, które dzisiaj niekoniecznie sprzyjają realizacji zamierzeń. Strzelce są jednak na tyle wyluzowane i beztroskie, że z łatwością adaptują się do zmieniających się okoliczności. Widzą w nich nie przeszkodę, ale szansę na to, by przeżyć coś ciekawego.