Horoskop dzienny – 27 czerwca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Skorpion – horoskop dzienny, wtorek 27.06.2023

Wpływ Merkurego ominie tym razem Skorpiona, który będzie we wtorek zbyt zapracowany na filozoficzne wątpliwości – dopadną go innym razem, w dodatku najmniej spodziewanym momencie. Dzisiaj w całości skupi się na pracy, obowiązki mogą go nieco przytłoczyć. Jednak każdy wysiłek przybliża Skorpiona do celu. Jeśli jeszcze trochę się pomęczy, wkrótce osiągnie wszystko, o czym marzy.