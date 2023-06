Horoskop dzienny – 29 czerwca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Strzelec – horoskop dzienny, czwartek 29.06.2023

Strzelce będą dzisiaj bardzo aktywne, co nie do końca przyniesie dobre skutki, bowiem będą miały tendencję do podejmowania złych decyzji. Jeśli którąś z nich da się odłożyć w czasie, najlepiej to zrobić. Nowy dzień przyniesie ze sobą zupełnie inne przemyślenia i wnioski. Nie warto się spieszyć, zwłaszcza jeśli nikt Strzelca nie naciska. Niech poczeka, pomyśli i dopiero wtedy wykona krok do przodu.