Horoskop dzienny – 8 stycznia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Bliźnięta – horoskop dzienny, poniedziałek 8.01.2024

U Bliźniąt bardzo spokojnie, jednak powinny uważać na ludzi, którzy będą poszukiwać dzisiaj z nimi kontaktu, zwłaszcza jeśli na co dzień raczej ich unikają. Takie dziwne zdarzenie zapowiada, że ktoś ma do nich interes – prawdopodobnie dość podejrzany ub nieuczciwy. Bliźnięta muszą uważać na co się zgadzają, a najlepiej wycofać, póki się da. Szkoda ich czasu na takie zabawy.