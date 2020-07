Jak dbać o dłonie latem? Pomocne wskazówki przy codziennej pielęgnacji

Jak dbać o dłonie latem – nie zapominaj o kremie

Krem z wysokim filtrem to obowiązkowy kosmetyk szczególnie w czasie najcieplejszej pory roku. Smaruj ręce takim kremem każdego dnia przed wyjściem, bo tylko w ten sposób dobrze zadbasz o dłonie latem. Pamiętaj, że nawet krótki pobyt na ekspozycji słonecznej może spowodować niemałe spustoszenie. W końcu skóra na zewnętrznej strony dłoni jest niezwykle delikatna oraz cienka, więc zabezpieczenie jej kremem z filtrem. Jak widzisz, dbanie o dłonie latem nie jest takie skomplikowane.

Jak dbać o dłonie latem – najważniejsze nawilżenie

Jak dbać o dłonie latem – odżywki do paznokci

W dbaniu o dłonie latem nie można zapominać także o paznokciach. Warto w związku z tym pomyśleć o dobrej odżywce. Nakładaj ją na noc dla lepszego wchłonięcia albo tuż przed wykonaniem manicure. Dzięki temu zabiegowi dostarczysz płytkom potrzebnych witamin oraz minerałów. Jeśli chcesz sięgnąć po odżywkę do paznokci, staraj się wybierać produkty zawierające witaminy C, E, F czy wapń. Dbanie o dłonie latem to także zadbane skórki, dlatego zmiękczaj je przy pomocy pielęgnacyjnych oliwek.