Jak długo powinien trwać stosunek? Terapeutka podała "idealny" czas

Seks to zwykle istotna część każdej relacji, o której warto otwarcie rozmawiać, by mieć świadomość, jakie potrzeby ma partner lub partnerka. Także oczekiwania dotyczące długości stosunku mogą być różne, a wielu osobom wydaje się, że im dłużej trwa zbliżenie, tym lepiej, co niekoniecznie jest prawdą.