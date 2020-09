Jak obrać granat? Skorzystaj ze sprawdzonego pomysłu i ciesz się smakiem owocu

Jak obrać granat – ważne informacje

Granat to owoc krzewu granatowca, który rośnie na Bliskim Wschodzie, w Indiach, a także w krajach Kaukazu i przy Morzu Śródziemnym. Doskonale nadaje się jako dodatek do wszelkiego rodzaju jogurtów czy sałatek owocowych. Granat zawiera w sobie cenną witaminę C, witaminę B3, potas i żelazo oraz dużo przeciwutleniaczy, które chronią przed chorobami nowotworowymi i opóźniają proces starzenia. Owoce mają najczęściej wielkość dużego jabłka oraz twardą łupinkę, która często odstrasza od zakupu granatu. Jak obrać granat? Kieruj się poniższymi wskazówkami.