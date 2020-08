Jak usunąć tłuste plamy? Pozbądź się zabrudzeń z ubrań za pomocą prostych metod

Jak usunąć tłuste plamy ? Pytanie bywa często kłopotliwe, bo tak naprawdę nie istnieje jedna metoda, tylko kilka możliwości, które pozwalają na bezproblemowe pozbycie się zabrudzenia. Jeśli nie wiesz, w jaki sposób usunąć tłuste plamy, koniecznie skorzystaj ze sprawdzonych porad. Zobacz, co powinnaś wykorzystać, aby całkowicie oczyścić ubranie .

Jak usunąć tłuste plamy – niezastąpiona mąka ziemniaczana

Jak usunąć tłuste plamy – uniwersalny płyn do naczyń

Praktycznie każdy płyn do naczyń sprawdzi się przy usunięciu tłustych plam, ale pamiętaj, aby nie używać przy tym ciepłej wody. Posmaruj plamę obficie płynem do mycia naczyń – wybieraj detergent o mniej intensywnym kolorze, aby nie doprowadzić do zabarwienia. Następnie pozostaw płyn na ubraniu na kilka minut, a na koniec spłucz całość pod zimną wodą. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możesz śmiało powtórzyć czynność dla całkowitego pozbycia się tłustych plam.