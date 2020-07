Jak wyrównać opaleniznę? Skorzystaj z niezawodnych sposobów na piękną skórę

Jak wyrównać opaleniznę – postaw na peeling

Jak pewnie pamiętasz, podczas opalania wyłącznie pierwsza warstwa naskórka zmienia swój kolor. To z kolei powoduje, że po jej złuszczeniu, zastąpią ją świeże komórki o znaczne jaśniejszym odcieniu. Dlatego też dla wyrównania opalenizny warto stosować przynajmniej 2 razy w tygodniu peeling całego ciała. Do ciała korzystaj z produktu gruboziarnistego, natomiast do twarzy enzymatycznego. Choć zdecydowanie wyrównasz opaleniznę, to po peelingu skóra może być nieco bardziej wrażliwa na słońce.