Jak zadbać o włosy zimą? Sprawdzone porady na piękne włosy Okres zimy, nawet niezbyt mroźnej, niestety sprzyja kłopotom z włosami. Pasma często się puszą, elektryzują i tracą objętość, przez co źle wyglądają. Jednym z czynników wpływających na słabszą kondycję włosów jest noszenie czapki, ale nie rezygnuj z niej, ponieważ istnieje wiele skutecznych sposobów na walkę z niesfornymi kosmykami. Jak sobie poradzić zimą z włosami? Porady znajdziesz niżej. Pielęgnacja włosów w okresie zimowym powinna skupiać się na zabezpieczeniu skóry głowy, która podatna jest na niskie temperatury. Korzystaj z dodatkowych odżywek oraz maseczek, które wzmocnią, odżywią i nawilżą zarówno skórę, jak i włosy. Dzięki temu twoje pasma nie stracą blasku, a przy okazji unikniesz ich naelektryzowania. Elektryzujące się włosy w zimie Jeśli zauważyłaś, że twoje włosy puszą się szczególnie zimą, przestrzegaj kilku ważnych wskazówek. Elektryzowanie się włosów może być spowodowane ich ciągłym pocieraniem o sztuczne włókna, przez co wytwarzane są naładowane cząsteczki. Im pasma są bardziej suche oraz zniszczone, tym większe prawdopodobieństwo podatności na elektryzowanie. Chcąc uniknąć tego kłopotu, wybieraj czapkę wykonaną z naturalnego włókna oraz korzystaj w ramach zimowej pielęgnacji z odżywek zawierających w sobie składniki wygładzające lub antystatyczne. Rozczesuj włosy szczotką z naturalnego włosia, a do suszenia wybieraj suszarkę z jonizacją. Suche włosy w zimie Często zdarza się, że kondycja włosów dramatycznie się pogarsza właśnie w okresie zimowym. Pasma odznaczają się wówczas większą łamliwością oraz pozbawieniem blasku. Co robić w takiej sytuacji? Przede wszystkim regularnie nawilżaj oraz odżywiaj włosy – przynajmniej raz w tygodniu stosuj maskę, a po każdym umyciu nakładaj wzmacniającą odżywkę. Jeśli odpowiednio zadbasz o suche lub przesuszone włosy już teraz, w późniejszym czasie wiosennym i letnim, pielęgnacja twoich pasm będzie znacznie łatwiejsza. Zobacz także: Włosy jak z żurnala. Za jedyne 2 zł? To możliwe! Przetłuszczające się włosy w zimie Kolejnym negatywnym skutkiem pogarszającej się kondycji włosów w zimie jest niezbyt estetyczne przetłuszczanie się pasm. Różnice temperatur w negatywny sposób wpływają na gruczoły łojowe, przez co skóra głowy niestety przetłuszcza się. Dlatego też zaleca się, aby myć włosy w ciągu tygodnia tak często, ile potrzebują włosy. Jeśli problem z przetłuszczaniem jest na tyle uciążliwy, że musisz myć głowę codziennie, wówczas stosuj bardzo delikatne szampony. Dobrym sposobem na przetłuszczające się włosy jest ich spłukanie letnią wodą na koniec mycia. Staraj się suszyć włosy suszarką z jonizacją, ale unikaj zbyt ciepłego powiewu powietrza u nasady, aby nie nie pobudzać aż nadto gruczołów łojowych. Włosy z łupieżem w zimie Częstym "towarzyszem" nadmiernego przetłuszczania się włosów zimą jest łupież. Noszenie czapki może prowadzić do ogrzewania głowy, a to z kolei sprzyja namnożeniu grzyba wywołującego łupież. Korzystaj z delikatnego szamponu przeciwłupieżowego, ogranicz stosowanie farb i innych kosmetyków do stylizacji, bo mogą one podrażniać skórę głowy oraz wywołać łupież. Staraj się także sięgać po produkty nawilżające, ale nieblokujące porów ani mieszków włosowych.