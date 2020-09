Jak zapuścić brwi? Skorzystaj ze sprawdzonych sposobów na gęste włoski

Jak zapuścić brwi – skorzystaj z mocy olejków

Niezastąpionymi środkami do pielęgnacji są olejki , które znacznie ułatwią proces zapuszczania brwi. Najlepiej wykorzystać do tego celu olejku rycynowego , który słynie ze swoich niezwykłych właściwości. Stosuj olejek codziennie przed snem, po czym dokładnie rozczesz włoski czystą spiralką – pierwsze efekty zobaczysz już po kilku dniach. Chcąc zapuścić brwi możesz także skorzystać z mocy olejku migdałowego , ponieważ doskonale nawilża i stymuluje porost włosków. W obu przypadkach zyskasz świetne rezultaty, a jeszcze lepiej, gdy naprzemiennie zastosujesz oba olejki.

Jak zapuścić brwi – pomocne odżywki

Możesz sięgnąć po gotowe preparaty czy odżywki przeznaczone do zagęszczania brwi. Znacznie poprawiają stan włosków, a przy tym stymulują cebulki do wzrostu. Ich wadą jest to, że na efekty trzeba czasami poczekać nawet kilka tygodni. Jeśli jednak masz czas, wypróbuj odżywki i sera stworzone właśnie na porost brwi. Zazwyczaj w składach takich produktów znajdziesz wyciągi roślinne, witaminy czy olejki. Zapuszczanie brwi będzie znacznie efektowniejsze, jeśli wybierzesz kosmetyk bogaty w cenne składniki odżywcze.