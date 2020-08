Fluffy brows. Kolejna modna stylizacja brwi. Co będzie potrzebne do jej wykonania?

Fluffy brows – na czym polega trend?

Jak już wiesz, fluffy brows to przede wszystkim brwi naturalnie grube oraz rozczochrane. Jeśli chcesz uzyskać wymarzony efekt zapomnij o nadmiernej regulacji brwi oraz o innych zabiegach, które bezpośrednio wpływają na stan i wygląd włosków. Musisz postawić na całkowitą naturalność w każdym aspekcie. Mając tak przygotowaną oprawę oczu, możesz przystąpić do wykonania fluffy brows.

Fluffy brows – jak wykonać krok po kroku?

W pierwszym kroku musisz postawić na ułożenie i utrwalenie fluffy brows. Sięgnij po żel do brwi, który dopasowany do twojego naturalnego koloru przepięknie ujarzmi włoski. Możesz także pomyśleć o mydle i spiralce, ale wówczas będzie potrzebna pomada do brwi. Kiedy już poskromisz włoski, możesz przejść do kolejnego etapu fluffy brows. Tym razem musisz wypełnić każdy włosek osobno, więc pomocny okaże się precyzyjny i cienki pędzelek. Cień do brwi doda lekkości, ale jest znacznie mniej trwały od pomady. Nakładaj odrobinę produktu delikatnie i warstwowo, aby nie doprowadzić do sztucznego efektu. Na koniec porządnie rozczesz włoski i ciesz się z naturalnych fluffy brows.