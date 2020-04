Jak zrobić pastę cukrową? Skorzystaj ze słodkiej metody domowej depilacji ciała

Jak zrobić pastę cukrową – potrzebne składniki

Cały proces tworzenia pasty cukrowej rozpoczniesz w kuchni. W niej bowiem znajdziesz najważniejsze składniki, które posłużą do stworzenia kosmetycznej mikstury do depilacji. Nie potrzebujesz żadnego specjalistycznego sprzętu, wystarczą jedynie paski bawełnianego materiału (ewentualnie może być jeans). Domowa pasta cukrowa posłuży do depilacji każdej partii ciała.

Jak zrobić pastę cukrową – instrukcja krok po kroku

Instrukcja wykonania pasty cukrowej jest banalnie prosta, ale bądź ostrożna i nie przegap momentu osiągnięcia idealnej konsystencji. Na początek wlej wodę do garnka i poczekaj aż się zagotuje. Do gotującej się wody dodaj sok z cytryny oraz cukier, od razu wszystko zamieszaj do momentu rozpuszczenia się cukru. Następnie całość gotuj jeszcze na małym ogniu około 45 minut, od czasu do czasu mieszając (cukier może się przykleić do dna). Gdy zobaczysz, że mieszanka przybrała bursztynowy kolor, a nałożona na łyżeczkę szybko zastyga – twoja pasta cukrowa jest już gotowa. Przelej zawartość garnka do miski i śmiało wykorzystaj ją do depilacji na ciepło lub zimno.