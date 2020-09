Jak zrobić sajgonki z mięsem? Przygotuj wyśmienite danie kuchni azjatyckiej dla całej rodziny

Jak zrobić sajgonki z mięsem – pomysł na zwijanie

Nim przejdziesz do robienia sajgonek z mięsem, zapoznaj się ze sposobem na idealne zwijanie ich w rulon. Od czego zacząć? Kiedy przygotujesz farsz mięsny, namocz płaty ciasta ryżowego we wrzątku, po czym na samym środku placka nakładaj nadzienie i zawiń boki do środka. Następnie zwijaj podobnie, jak w przypadku klasycznych gołąbków. Oczywiście sajgonki z mięsem w ostateczności możesz przygotować wykorzystując liście kapusty pekińskiej (wcześniej blanszowane we wrzątku). Mając gotowe rulony, poczekaj aż wyschną i dopiero wtedy zacznij je smażyć na głębokim tłuszczu.