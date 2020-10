Jarosław Jakimowicz nie wytrzymał. Grzmi na polskie gwiazdy

Jarosław Jakimowicz o protestach

Po orzeczeniu TK wiele gwiazd i osób publicznych postanowiło wyrazić niezadowolenie wobec tego, co dzieje się w kraju. Większość z nich wyszła też na ulice, aby protestować z tysiącami Polek i Polaków. W miniony weekend strajkujący weszli do kościołów, gdzie zostawili m.in. ulotki lub ponaklejali na budynki kartki z hasłami sprzeciwu.

- BRAWO GWIAZDY! To, co się dzieje, ta agresja skierowana w KOŚCIÓŁ i zamach na nasze wartości chrześcijańskie, to piękny wstęp do tego, żebyśmy za 20 lat ZMUSZENI byli przejść na islam! DIABEŁ się cieszy! Aktualne czasy będą wszyscy wspominać jak bajkę - napisał na Instagramie.