Jest mistrzynią kominiarstwa. "Koledzy nie wierzyli, że sobie poradzę"

I to bardzo. Zwłaszcza osoby, z którymi widzę się po raz pierwszy. Najczęściej pytają mnie o to, czy naprawdę wejdę na ich dach. Próbują mnie też wyręczać w pracy. Mówią, że nie chcą, żebym się ubrudziła, więc chętnie dokończą czyszczenie sami. Nie zawsze są przekonani co do moich kompetencji. Podczas jednego ze zleceń usłyszałam od klienta, że "żadna baba nie będzie mu tłumaczyć, co ma robić z kominem". Na szczęście takie sytuacje należą już do rzadkości. Zauważyłam, że Polacy coraz bardziej akceptują kobiety na tym stanowisku.