Jest Rosjanką. 20 lat temu zakochała się w Polsce

Elena Legutko to Rosjanka, która na co dzień mieszka w Moskwie. Jest artystką, specjalizuje się w portretach ludzi i zwierząt. Dwie dekady temu pokochała Polskę, a w szczególności Kraków. Stara się, by nie była to miłość na odległość, więc gdy tylko może, pakuje walizki i przylatuje do naszego kraju. Kiedyś chciałaby tu zamieszkać. W rozmowie z WP Kobieta zdradza, co zachwyciło ją w Polsce oraz - co myśli o jej mieszkańcach.