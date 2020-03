Jest w związku tym trzecim. "Nie chcę być kochankiem"

- Od kilku miesięcy spotykam się z kobietą, która ma partnera. Mieszka z nim, ale go nie kocha. Powtarza, że ciężko jest jej odejść i wybrać między nami dwoma. Zapewnia równocześnie, że kocha mnie i to, ze mną chce być – opowiada Tomek. Jednak za słowami nie idą czyny. Tomek jest tym trzecim i nie może się z tym pogodzić.

Tomek i Sylwia znają się od dwóch lat, jednak między nimi zaiskrzyło pół roku temu, kiedy związek kobiety zaczął się psuć. - Najpierw ją pocieszałem, ale i doradzałem, że skoro nie jest z aktualnym partnerem szczęśliwa, to nie powinna tego ciągnąć. Nie chciałem wykorzystywać sytuacji, że akurat jest źle między nimi – zwierza się na forum WP Kafeteria Tomek.

Dalej dodaje, że źle się czuje, wchodząc z butami do czyjegoś związku, ale zaznacza, że to Sylwia do tego dopuściła. – Powtarza, że kocha mnie i chce ze mną być. Rozkochała mnie w sobie – opowiada Tomek. Wyznaje, że są ze sobą blisko. Zarówno fizycznie, jak i psychicznie, i że spędzają razem mnóstwo czasu. Podkreśla, że się zakochał i chciałby stworzyć z Sylwią "normalną relację".