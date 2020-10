Jolanta Kwaśniewska wystartuje w wyborach? Aleksander Kwaśniewski zabiera głos

Jolanta Kwaśniewska ulubienicą Polaków

Działalność Jolanty Kwaśniewskiej spotykała się z dużym uznaniem i tak naprawdę żadna z jej następczyń nie była tak aktywna społecznie. Polacy do dziś dobrze wspominają czasy, gdy to Kwaśniewska była Pierwszą Damą. Z tegorocznego rankingu Pierwszych Dam, przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dla o2.pl, wynika, że to właśnie ona jest uważana za numer jeden (48,1 proc. głosów).